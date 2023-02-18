Сергей Федоров: «Мне импонирует, что команда имеет характер»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1 ОТ).

«Сложная и неординарная игра. Моментами и мы хорошо смотрелись, моментами — «Локомотив» доминировал. Тем не менее, удалось забить первыми. Второй период отыграли неплохо, но гол в раздевалку от «Локомотива» все же пропустили. Третий период — неплохо начали, но как вы видели — в пустые ворота нам пока тяжело забивать. Это не получилось. В результате получили травму, но забили «4 на 3».

Достойная игра с нашей стороны, особенно — концовка. Благодарен команде за характер. Непросто пережить, когда твой партнер, получивший травму, уходит со льда. Спасибо нашим болельщикам, была очень хорошая атмосфера. Спасибо, что приехали в Ярославль. Отсутствие Плотникова? У нас очень много игр. Сергей не пропускал матчи в этом сезоне, ему дали отдохнуть. Он получил кислородную подушку.

Плотников готовится в штатном режиме, в следующем матче он сыграет. Полтапов? Он вышел с корабля на бал. Прохор — молодой хоккеист. Он неплохо начал, но ему не хватает стабильности. При этом у него есть уверенность. В других матчах — не против таких команд как «Локомотив» — Прохор смотрится здорово, держит шайбу, особенно в атаке. В плане командных действий без шайбы он также играет надежно. Не скажу, что он провел плохую игру, но решили сделать определенные замены и дать другим ребятам проявить себя.

Готовы ли к плей-офф? Всегда есть, над чем работать. Это наша задача — перенести хорошие вещи, которые мы делаем — на плей-офф. К этому мы стремимся и готовимся. Мне импонирует, что команда имеет характер, опыт, у нас есть исполнители и молодые игроки, которые в нужный момент выстреливают. Это здорово смотрится, это здорово ощущать как главному тренеру. Надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру во второй части чемпионата», — цитирует тренера сайт КХЛ.