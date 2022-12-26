Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 декабря, 23:33

Сергей Федоров о поражении от «Динамо»: «Уверенности, конечно, чуть поменьше стало»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— «Динамо» с победой, хорошие скорости продемонстрировали. К сожалению, нам не удалось все 60 минут сыграть в тот хоккей, который мы показали во втором периоде и в большей части третьего периода. Завершение оставляет желать лучшего. Мы создали немного голевых моментов, но они были очень качественные. Проиграли хорошему сопернику, опять пропустили первыми. Думаю, найдем причины и устраним их. У нас отличный график, следующие три игры встречаемся с очень хорошими командами. Перегруппируемся немного, потренируемся и покажем тот хоккей, который приносит результаты.

— В послематчевом флэш-интервью вы сказали, что подвели эмоции. Каким вы видите решение сейчас?

— Эта проблема с нами побудет еще какое-то время, потому что эмоции контролируют игроки, которые находятся на поле. Над этим давно ведется определенная работа. Есть индивидуальные ребята, которые очень хотят показать хороший хоккей, но иногда не все получается у них самих, у их партнеров, поэтому происходит определенный переизбыток энергии. У нас опытная команда, мы умеем и можем играть в хоккей. Уверенности, конечно, чуть поменьше стало, тем не менее я с оптимизмом смотрю на следующую игру, потому что те сочетания, которые сегодня играли — мне понравились. Не совсем согласен с нашими красивыми комбинациями, где-то можно и нужно сыграть прямолинейнее. Но это мастерство ребят, они так видят, покажем им это немного с другого ракурса, настроим их на завершающую часть голевых моментов.

— Сегодня дебютировал защитник Кристиан Ярош, как вы оцените его первый матч? Сильнее ли он Виктора Сведберга, ушедшего из ЦСКА в середине прошлого сезона?

— Я думаю, кто сильнее — судить не мне. Кристиан сыграл первую игру, мне показалось он был очень активен, энергичен. Он мощный защитник, к сожалению заработал это удаление. Наверное, по правилам КХЛ это удаление, но всегда есть другие мысли. Я считаю, его дебют прошел достаточно хорошо, он изучил важные параметры нашей тактической игры в трех зонах и с шайбой, и без шайбы. Однако, я думаю должно пройти какое-то время, Кристиан должен адаптироваться, прежде чем мы увидим, что он реально может делать.

— До бригады большинства он не дозрел?

— Он присоединился к нам три дня назад. Думаю, пока рановато

— В какой роли вы видите Владимира Брюквина?

— Думаю, все пригодится в жизни. Володе будет только лучше, это уже точно видно. Как и любой новый игрок в новой команде, в новом коллективе, в новых тактических схемах, должно пройти время. Я не думаю, что мы сейчас готовы использовать весь его потенциал на 100%. Он нам дает очень хорошую пищу для размышлений, надеюсь он с такой же энергией будет продолжать дальше.

— Александр Шарыченков играет в воротах после паузы. Что-то не везет ему в последних матчах, не пора ли ему взять паузу?

— Насчет пауз я с вами поспорю. У нас есть тренер вратарей, Сергей Иванович Наумов. У нас идут разговоры, кто и когда должен играть. Вы правильно заметили: где-то шайба не туда отскакивает, когда Александр в воротах. Считаю, и с «Локомотивом», и сегодня он сыграл очень достойно. Не удивлюсь, если мы увидим его в следующей игре, это нормально. Перед нашим вратарем играет пять хорошо обученных игроков, к сожалению, мы не помогли ему в определенных моментах.

— За две минуты до конца третьего периода было вбрасывание в зоне «Динамо», потом в нейтральной зоне. Обычно в таких ситуациях тренер обязательно берет тайм-аут, но вы этого не сделали. Можете объяснить логику своих действий?

— Я не хотел сбивать темп наших игроков, мы достаточно уверенно выиграли вбрасывание, сделали подбор и владели инициативой. На мой взгляд — любая пауза сбивает ритм не только соперника, но и наш. Ребята сыграли достаточно уверенно, мы двигали шайбу и искали пути к воротам соперника.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_dinamo_kommentarii_trenerov/
Сергей Федоров
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
2
1
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамин: «Чтобы обыграть хорошую команду, нужно играть все 60 минут»

Главный тренер «Куньлуня» назвал причины поражения от «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости