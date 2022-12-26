Сергей Федоров о поражении от «Динамо»: «Уверенности, конечно, чуть поменьше стало»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— «Динамо» с победой, хорошие скорости продемонстрировали. К сожалению, нам не удалось все 60 минут сыграть в тот хоккей, который мы показали во втором периоде и в большей части третьего периода. Завершение оставляет желать лучшего. Мы создали немного голевых моментов, но они были очень качественные. Проиграли хорошему сопернику, опять пропустили первыми. Думаю, найдем причины и устраним их. У нас отличный график, следующие три игры встречаемся с очень хорошими командами. Перегруппируемся немного, потренируемся и покажем тот хоккей, который приносит результаты.

— В послематчевом флэш-интервью вы сказали, что подвели эмоции. Каким вы видите решение сейчас?

— Эта проблема с нами побудет еще какое-то время, потому что эмоции контролируют игроки, которые находятся на поле. Над этим давно ведется определенная работа. Есть индивидуальные ребята, которые очень хотят показать хороший хоккей, но иногда не все получается у них самих, у их партнеров, поэтому происходит определенный переизбыток энергии. У нас опытная команда, мы умеем и можем играть в хоккей. Уверенности, конечно, чуть поменьше стало, тем не менее я с оптимизмом смотрю на следующую игру, потому что те сочетания, которые сегодня играли — мне понравились. Не совсем согласен с нашими красивыми комбинациями, где-то можно и нужно сыграть прямолинейнее. Но это мастерство ребят, они так видят, покажем им это немного с другого ракурса, настроим их на завершающую часть голевых моментов.

— Сегодня дебютировал защитник Кристиан Ярош, как вы оцените его первый матч? Сильнее ли он Виктора Сведберга, ушедшего из ЦСКА в середине прошлого сезона?

— Я думаю, кто сильнее — судить не мне. Кристиан сыграл первую игру, мне показалось он был очень активен, энергичен. Он мощный защитник, к сожалению заработал это удаление. Наверное, по правилам КХЛ это удаление, но всегда есть другие мысли. Я считаю, его дебют прошел достаточно хорошо, он изучил важные параметры нашей тактической игры в трех зонах и с шайбой, и без шайбы. Однако, я думаю должно пройти какое-то время, Кристиан должен адаптироваться, прежде чем мы увидим, что он реально может делать.

— До бригады большинства он не дозрел?

— Он присоединился к нам три дня назад. Думаю, пока рановато

— В какой роли вы видите Владимира Брюквина?

— Думаю, все пригодится в жизни. Володе будет только лучше, это уже точно видно. Как и любой новый игрок в новой команде, в новом коллективе, в новых тактических схемах, должно пройти время. Я не думаю, что мы сейчас готовы использовать весь его потенциал на 100%. Он нам дает очень хорошую пищу для размышлений, надеюсь он с такой же энергией будет продолжать дальше.

— Александр Шарыченков играет в воротах после паузы. Что-то не везет ему в последних матчах, не пора ли ему взять паузу?

— Насчет пауз я с вами поспорю. У нас есть тренер вратарей, Сергей Иванович Наумов. У нас идут разговоры, кто и когда должен играть. Вы правильно заметили: где-то шайба не туда отскакивает, когда Александр в воротах. Считаю, и с «Локомотивом», и сегодня он сыграл очень достойно. Не удивлюсь, если мы увидим его в следующей игре, это нормально. Перед нашим вратарем играет пять хорошо обученных игроков, к сожалению, мы не помогли ему в определенных моментах.

— За две минуты до конца третьего периода было вбрасывание в зоне «Динамо», потом в нейтральной зоне. Обычно в таких ситуациях тренер обязательно берет тайм-аут, но вы этого не сделали. Можете объяснить логику своих действий?

— Я не хотел сбивать темп наших игроков, мы достаточно уверенно выиграли вбрасывание, сделали подбор и владели инициативой. На мой взгляд — любая пауза сбивает ритм не только соперника, но и наш. Ребята сыграли достаточно уверенно, мы двигали шайбу и искали пути к воротам соперника.