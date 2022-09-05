Сергей Федоров: «По атаке претензий нет, но не забили свои моменты. Над обороной еще поработаем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1).

— Соперника с победой. Очень хорошая игра все 3 периода, мы чувствовали давление на всей площадке. В общем-то, правильно начали игру, повели, потом немножко сбавили темп, не удалось забить в большинстве. По атаке претензий нет, но не забили свои моменты. Над обороной еще поработаем. С трех игр, которые мы сыграли, сегодня был хороший тест для нас, в каких-то моментах мы справились. Но те ошибки, которые мы совершили, стали для нас не смертельными, но после них мы не смогли вернуться в игру.

— Начало встречи было за армейцами. Насколько команду надломил гол в раздевалку?

— Все бывает, это первый период. Задача на каждый период разная, но игра продолжается, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не совсем думаю, что что-то нас надломило. Наш соперник набрал движение во втором периоде. Когда шайба оказывалась в нашей зоне, мы принимали не совсем верные решения с шайбой. То давление, которое оказал соперник, не позволило нам играть в таком темпе. Игра продолжалась, все-таки счет 2:1 или 1:2 достижим до обеих команд. Ошибки, которые мы совершили, привели к такому результату.

— Почему выбор пал на Шарыченкова в сегодняшнем матче?

— Решение тренерского штаба, не буду говорить про планы и прочее. Мы знали, что Александр будет играть с Казанью.

— Вы говорили после прошлого матча, что состав не будет меняться.

— Я с вами согласен, но в этом ничего нет страшного, что я сказал, вратарская тема немножко другая.

— Не показалось, что не хватило свежести сегодня полевым?

— Не создалось такого впечатления, что нам не хватило сил. Просто соперник был быстрее, это очевидно. Играя 6 разных периодов, как последние две игры мы играли, у нас не получилось игры все 60 минут. Наверное, сегодня тот день, когда соперник показал нам, что мы должны трудиться именно над тем вариантом, где мы играем все 60 минут.

— Обращали ли внимание на фирменный почерк Знарка? Закрыли в зоне, наложили звенья, понятно, что многие так играют, но команды Олега Знарка чаще всего используют такую тактику.

— Понятно, что Олег Валерьевич очень опытный тренер, один из ведущих тренеров России. Конкретно тут, признаюсь, что мы работали над нашими действиями, понимали, что будут дальние смены, лавки. Не сомневались, что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей. Нам не хватило скорости во втором периоде и как следствие, не успели закрыть нападающего, который подправил шайбу.