Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился воспоминаниями об игре за «Металлург»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, остались ли у него воспоминания о «Металлурге», в котором он завершил карьеру игрока в 2012 году.

— Остались ли у вас теплые воспоминания о Магнитогорске? Вы заканчивали там карьеру игрока.

— Конечно, остались, это не пустой звук, много людей я там знал, встречался, когда играл за те три года в Магнитогорске. Мне нравилось там жить, мне нравились там люди, мне чувствовалась там поддержка, я очень рад, что в моей судьбе случились те вещи, которые связаны с Магнитогорском. Безмерно благодарен, помню все три года от и до, я познакомился там с уникальными, удивительными людьми, это дало мне очень многое как человеку, потому что я жил очень долго заграницей, а тут сразу окунулся в благоприятную, широкую русской души атмосферу. Я ни дня не забыл то время, что там был. Очень благодарен всем тем, кто был задействован в том переходе.

— Голдобин и Лайпстик в свое время не подошли в ЦСКА вашему предшественнику. Тренер Федоров нашел бы применение талантам этих игроков в этом клубе?

— Игорь Валерьевич очень много сделал для этого клуба, чему я был свидетелям. Рад за этих ребят, что показали свою состоятельность, пусть и не в предыдущем клубе, а там, где сейчас играют. Они заслуженно показывают хороший хоккей, заслуженно в финале. Переключусь на нас, это будет для нас хороший тест, очередная борьба, и, как я уже сказал, скорость будет решать многое в этой серии.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом». Первый матч команд пройдет 18 апреля в Магнитогорске.