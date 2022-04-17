Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился воспоминаниями об игре за «Металлург»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, остались ли у него воспоминания о «Металлурге», в котором он завершил карьеру игрока в 2012 году.
— Остались ли у вас теплые воспоминания о Магнитогорске? Вы заканчивали там карьеру игрока.
— Конечно, остались, это не пустой звук, много людей я там знал, встречался, когда играл за те три года в Магнитогорске. Мне нравилось там жить, мне нравились там люди, мне чувствовалась там поддержка, я очень рад, что в моей судьбе случились те вещи, которые связаны с Магнитогорском. Безмерно благодарен, помню все три года от и до, я познакомился там с уникальными, удивительными людьми, это дало мне очень многое как человеку, потому что я жил очень долго заграницей, а тут сразу окунулся в благоприятную, широкую русской души атмосферу. Я ни дня не забыл то время, что там был. Очень благодарен всем тем, кто был задействован в том переходе.
— Голдобин и Лайпстик в свое время не подошли в ЦСКА вашему предшественнику. Тренер Федоров нашел бы применение талантам этих игроков в этом клубе?
— Игорь Валерьевич очень много сделал для этого клуба, чему я был свидетелям. Рад за этих ребят, что показали свою состоятельность, пусть и не в предыдущем клубе, а там, где сейчас играют. Они заслуженно показывают хороший хоккей, заслуженно в финале. Переключусь на нас, это будет для нас хороший тест, очередная борьба, и, как я уже сказал, скорость будет решать многое в этой серии.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом». Первый матч команд пройдет 18 апреля в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -