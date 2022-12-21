Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в матче КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче со СКА (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Быстрая интенсивная игра, начало мы проспали. Парни все понимают — соперник играл активно, агрессивно, особенно поначалу. Не получилось, не знаю, с чем это связано. Можно два-три момента назвать: перерыв — не перерыв, сборная — не сборная, и так далее. Тем не менее, вернулись в игру во втором периоде, забили хороший гол на контратаке. Пропустили курьезную шайбу. В концовке — нервы, чересчур много желания, это мы уберем.

Соперник был супердостойный, мы еще много раз будем играть против СКА. Где-то, может быть, не хватало быстроты принятия решений, но смогли выровнять игру за счет командной скорости», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Следующий матч команда проведет 23 декабря на выезде с «Локомотивом».