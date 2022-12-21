Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в матче КХЛ
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче со СКА (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Быстрая интенсивная игра, начало мы проспали. Парни все понимают — соперник играл активно, агрессивно, особенно поначалу. Не получилось, не знаю, с чем это связано. Можно два-три момента назвать: перерыв — не перерыв, сборная — не сборная, и так далее. Тем не менее, вернулись в игру во втором периоде, забили хороший гол на контратаке. Пропустили курьезную шайбу. В концовке — нервы, чересчур много желания, это мы уберем.
Соперник был супердостойный, мы еще много раз будем играть против СКА. Где-то, может быть, не хватало быстроты принятия решений, но смогли выровнять игру за счет командной скорости», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Следующий матч команда проведет 23 декабря на выезде с «Локомотивом».
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|17
|24
|42
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|40
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|11
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|40
|5
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|П
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|Автомобилист
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|59
|2
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|41
|26
|15
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|22
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
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|17
|24
|36
|22.12
|19:30
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