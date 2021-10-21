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«Есть задатки для улучшения игры». Сергей Федоров — о поражении ЦСКА в игре с «Салаватом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил давление из-за неудач команды в сезоне
22:59
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его штабу нужно время, чтобы исправить игру команды.

«В хоккейной жизни всегда есть давление. Приняв такое решение и пост, всегда переживает, волнуешься, анализируешь каждое слово, каждый шаг. Это очень интенсивный процесс для человека, который этим не занимался. Он продолжается. У нас есть задатки для улучшения игры, я уверен в ребятах. Думаю, что тренерский штаб идет в правильном направлении. В ближайшем будущем все улучшим, в ближайшие пять-семь игр. Ищем химию, не хочу говорить о травмах», — цитирует Федорова «ГорОбзор.Ру».

ЦСКА проиграл две встречи кряду и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/162065-fedorov-obyasnil-pochemu-salavat-neobychnyy-sopernik-dlya-cska

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Сергей Ревенко все материалы автора
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