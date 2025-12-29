Никитин после матча ЦСКА — «Спартак»: «Парни характер проявили, дисциплину игровую и заслуженно победили»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в домашнем матче чемпионата КХЛ.

«Парни характер проявили, дисциплину игровую и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре. Ежедневно идет работа, соответствовать уровню, требованиям каждый день может не каждый. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается. Это не только владение клюшкой и коньками. Это и понимание момента, и психологическая устойчивость», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

ЦСКА с 45 очками после 41 матча занимает шестое место в таблице Западной конференции.