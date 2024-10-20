Главный тренер ЦСКА Воробьев: «Сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от «Сочи» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ ответил, чего не хватает московской команде для стабильности.
«Много чего... Не думаю, что какая-то команда поменяла столь же много ребят, как ЦСКА. Если бы все сразу пошло, было бы здорово, на том и строились. Но сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру, больше работаем, голы сложно даются и многие другие вещи. Нужно переламывать ситуацию. Есть ли прогресс, несмотря на поражение? Прогресс пока в том, что мы не сдаемся и боремся в каждом матче до конца», — приводит пресс-служба армейцев слова Воробьева.
ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за восемь лет. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).
После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.
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|11
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|8
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|8
|19
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|5
|26
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|10
|7
|22
|3
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|16
|9
|7
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|5
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|10
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|9
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|16
|7
|9
|17
|8
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|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|20.10
|17:00
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ЦСКА – Сочи
|3 : 4 Б