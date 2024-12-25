Воробьев: «Фантастический первый период от ЦСКА в матче со СКА»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (6:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Специалист назвал фантастическим первый период своей команды.
«Фантастический первый период от нашей команды. Третий был за соперником. Но победа за нами — это самое важное. Почему такой третий период? Может быть, многое отдали в первом, и соперник прибавил. Тут много ситуаций. Есть моменты, над которыми надо работать — особенно, когда соперник довольно качественный в атаке», — приводит слова Воробьева КХЛ.
В первом периоде ЦСКА забил пять голов, а в третьем — забил один и пропустил четыре.
ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей. Команда Воробьева занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками в 37 играх.
В 2024 году армейцы проведут еще два выездных матча — с «Нефтехимиком» (27 декабря) и с «Сочи» (29 декабря).
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