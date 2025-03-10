Воробьев о матче ЦСКА на новой арене «Автомобилиста»: «Страха не было, а неизвестность немного была»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» на новой арене екатеринбуржцев. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу московской команды.

«Хочу поздравить город и клуб с открытием прекрасной, красивой и современной арены. Очень приятно играть на ней. Действительно, особенно снаружи она выглядит очень современной и красивой. По игре — первые два периода очень хорошие у нас были, что предопределило исход матча. Зря мы подпустили соперника в третьем периоде. Видимо, чтобы зритель до конца был в драйве. Не было ли страха и неизвестности перед игрой на новой арене? Страха не было, а неизвестность немного была», — приводит пресс-служба армейцев слова Воробьева.

На новом стадионе «Автомобилист» достиг нового рекорда по посещаемости матчей в КХЛ: игру против ЦСКА на «УГМК Арене» посетили 10 489 зрителей.