Никитин о матче ЦСКА с «Северсталью»: «Победа — это заслуга того, что парни пытались играть в командный хоккей»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не считает идеальной игру армейцев в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали».

В воскресенье московская команда одержала победу на своем льду со счетом 3:2.

«Были хорошие отрезки, были «селфиш» отрезки. Уверен, что наши ребята — командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счет команды. Мы не сыграли идеальную игру. Против «Северстали» очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут. И сегодня мы тоже сыграли не идеально. Победа — это заслуга того, что парни пытались играть в командный хоккей», — цитирует Никитина пресс-служба армейцев.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 баллами располагается на восьмой строчке.