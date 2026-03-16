Никитин — о поражении ЦСКА от «Сибири»: «Бывает так, что нет никакой логики в результате»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что команда в деталях проиграла «Сибири» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в понедельник, 16 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу новосибирской команды.

«Мы проиграли в деталях. Гол в конце второго периода — недоработка, так нельзя делать. Это и соперникам дает энергетику, и по своему психоэмоциональному состоянию бьет. Забивать надо, не пропускать — обычная хоккейная аксиома. Часто бывает так, что нет никакой логики в результате. Сейчас, забей мы в конце, вопроса этого не было б. Все от результата, можно рассказывать много чего», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

ЦСКА с 82 очками после 67 матчей сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы прервали серию из четырех побед подряд.

В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2025/26 ЦСКА сыграет со «Спартаком».

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