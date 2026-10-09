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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин: комментарий о победе над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Никитин — о победе над «Динамо»: «Стихийная игра получилась»

Радмир Сахибгареев

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:2).

«Стихийная игра получилась. Парни с этим справились, правильно среагировали на различные вещи. Это хороший опыт, который надо проходить. Меньшинство — наша проблема, от которой не нужно прятаться. Ее надо решать», — сказал Никитин.

ЦСКА набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 14 октября бело-голубые и красно-синие проведут еще один матч.

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Игорь Никитин
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