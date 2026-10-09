Главный тренер ЦСКА Никитин — о победе над «Динамо»: «Стихийная игра получилась»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:2).
«Стихийная игра получилась. Парни с этим справились, правильно среагировали на различные вещи. Это хороший опыт, который надо проходить. Меньшинство — наша проблема, от которой не нужно прятаться. Ее надо решать», — сказал Никитин.
ЦСКА набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 14 октября бело-голубые и красно-синие проведут еще один матч.
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|14
|8
|6
|18
|3
|Амур
|13
|7
|6
|15
|4
|Салават Юлаев
|14
|7
|7
|15
|5
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|6
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|7
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|8
|Авангард
|12
|6
|6
|12
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|Адмирал
|13
|4
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|10
|Трактор
|12
|5
|7
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|13
|3
|10
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|2
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|3
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|13
|9
|4
|18
|4
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|11
|8
|3
|17
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|Северсталь
|13
|7
|6
|16
|7
|СКА
|12
|8
|4
|16
|8
|Динамо Мн
|13
|5
|8
|15
|9
|Динамо М
|15
|5
|10
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|13
|2
|11
|4
Результаты / календарь
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12.10
13.10
14.10
|9.10
|17:00
|Металлург Мг – Салават Юлаев
|7 : 1
|9.10
|19:30
|Сочи – Спартак
|0 : 2
|9.10
|19:30
|Динамо М – ЦСКА
|2 : 5
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