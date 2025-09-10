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Никитин — о победе ЦСКА над «Адмиралом»: «Тяжелая игра была, но мы ждали такого матча»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу над «Адмиралом» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Денис Гурьянов.

«Выиграли, но в целом тяжелая игра была, много шансов. Почему сегодня был натужный хоккей после феерии в игре с «Динамо»? Такое происходит не только с нами. Мы люди, и ребята вас тоже читают. Не каждый может справиться с тем, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться. Это нормально совершенно, мы ждали такого матча», — приводит пресс-служба московского клуба слова Никитина.

Армейцы набрали 4 очка за два матча на старте сезона и вышли на первое место в таблице Западной конференции. 12 сентября ЦСКА на выезде сыграет против «Сочи».

Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА
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Игорь Никитин
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