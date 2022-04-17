Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал о настрое команды на финал Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о стратегии команды на серию матчей с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.

«Нам удалось отдохнуть, готовимся в штатном режиме, разобрали соперника, осталось выйти и выполнить наш кусок работы. Мы собираемся работать в своем направлении. Хотим показать быстрый, энергичный хоккей, особенно баз шайбы. Очень серьезные задачи на первую игру. Серия очень интересная серия, поэтому, как я думаю, будет решать скорость», — цитирует Федотова ТАСС.

Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 18 апреля в Магнитогорске.