Федоров — о поражении от «Автомобилиста»: «Перестали играть после первого периода»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода. Сыграли не цепко, в большинстве тоже, чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений. Тем не менее, многие игроки нашей команды показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но как мы знаем, хоккей — командный вид спорта, нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря.

Команда играла без искры? В ваших словах есть доля правды, близки к тому, что мы сегодня увидели. Поменяли тройки после игры в Челябинске? Это связано с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму", — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. ЦСКА занимает второе место в таблице Запада (67 очков).