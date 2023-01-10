Федоров — о поражении от «Автомобилиста»: «Перестали играть после первого периода»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода. Сыграли не цепко, в большинстве тоже, чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений. Тем не менее, многие игроки нашей команды показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но как мы знаем, хоккей — командный вид спорта, нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря.
Команда играла без искры? В ваших словах есть доля правды, близки к тому, что мы сегодня увидели. Поменяли тройки после игры в Челябинске? Это связано с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму", — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.
«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. ЦСКА занимает второе место в таблице Запада (67 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|49
|37
|12
|78
|2
|ЦСКА
|48
|31
|17
|67
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|48
|22
|26
|52
|7
|Спартак
|49
|22
|27
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|47
|5
|42
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|6
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|48
|25
|23
|57
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|10.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|4 : 2
|10.01
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|5 : 4 Б
|10.01
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|3 : 2
|10.01
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|10.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -