Федоров: «ЦСКА не имеет права начинать игры так, как в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров недоволен тем, как команда начинает первый период в матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

18 сентября армейцы дома уступили «Локомотиву» со счетом 1:2.

«Локомотив» с победой. К сожалению, мы играем не очень уверенно в первом периоде. Тем не менее, следующие 40 минут для нас складываются достаточно неплохо в части нашей игры. Начинка игры нас устраивает. Увы, сегодня нам не удалось сравнять счет. Еще раз повторюсь, мы не должны так начинать первый период. Будем работать, думать, посмотрим нашу подготовку. Постараемся найти ключи от вопроса. ЦСКА не может и не имеет права начинать так игры», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.

ЦСКА идет на 8-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 7 очков за 8 матчей. 21 сентября московская команда дома сыграет против «Лады».