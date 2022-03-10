Разин — о поражении от «Динамо»: «Пацаны бьются и стараются»
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин ответил на вопросы журналистов после поражения его команды московскому «Динамо» (2:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.
— Первый период, я считаю, равный, проиграли во втором периоде, провалили, вернулись в игру, ну а дальше, комментировать не хочется.
— Показалось, что команда сама себя стала бояться. Малейшую ошибку будто боялись допустить. Прокомментируйте, пожалуйста.
— Вы, я имею в виду представителей СМИ, пустили эту мысль, а я ещё в Instagram выставил. Нет такого, команда ничего не боится. Да, мы там вышли на третью игру, первые два периода плохо играли, бывает такое, случается у команды спад. Мы играли четвертую игру хорошо, посмотрите, что сегодня было, что было в овертайме 4 игры. Ну что тут комментировать.
— Психологическое преимущество сейчас на стороне вашего соперника. Как будете настраивать команду дальше? Что нужно говорить, чтобы они раскрепостились?
— Да раскрепощены они, с чего вы взяли, что они замкнуты? Ну у Шипачева, Войнова — прошлое, да, там Галиев, люди поигравшие. Конечно, у них авторитет, есть за плечами опыт, и они в самом рассвете сил. Наши ребята стараются, нисколько не закрепощены, ещё раз повторю: мы плохо сыграли только первые 2 периода третьей игры, сейчас мы играем хорошо. Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели.
— С какой формулировкой Подъяпольского меняли? Его вины в пропущенных шайбах не было.
— Ну встряхнуть команду! Не хотелось брать 30 секунд, в таких случаях, я думаю, что это нормальное явление, что-то поменять. Знаете, как снежный ком три гола пропустили и быстро пропустили, и чтобы ребята помогли вратарю войти в игру, ну мы переломили игру, перевернули, у нас там были моменты. А потом вы все все видели.
— Очень любопытное решение 6 на 3. Расскажите об этом.
— У нас там розыгрыш, скажем так, подразумевал быть под воротами человека, который вбрасывание выиграть не мог и у нас единственный хоккеист Няттинен с процентом вбрасывания хорошим. Тем более при счёте 0:3 полторы минуты играть 5 на 3, думаю, это был шанс хороший, и мы им воспользовались.
— Тренировали игру в таком формате?
— Ну только на предсезонке, наверное.
— По поводу «вы все видели», можно более развернуто? Видели, как вы локтем в стекло ударили. Как можно прокомментировать судейство?
— Претензий нет никаких вообще, каждый хоккей видит по своему. С моей комментаторской кабины был немножко другой ракурс (смеется).
— Локоть не пострадал?
— Он у меня уже привык, я уже в налокотнике (смеется).
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.
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|6
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|Локомотив
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|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
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|23
|24
|54
|9
|Торпедо
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
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|15
|33
|43
|11
|Сочи
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|18
|30
|41
|12
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|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Трактор
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|15
|73
|2
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|14
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|Сал. Юлаев
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|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
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|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
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|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
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|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
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|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 2
|10.03
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|4 : 3 ОТ
|10.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|5 : 2