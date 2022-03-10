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Разин — о поражении от «Динамо»: «Пацаны бьются и стараются»

Разин отреагировал на поражение «Северстали» от московского «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин ответил на вопросы журналистов после поражения его команды московскому «Динамо» (2:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

— Первый период, я считаю, равный, проиграли во втором периоде, провалили, вернулись в игру, ну а дальше, комментировать не хочется.

— Показалось, что команда сама себя стала бояться. Малейшую ошибку будто боялись допустить. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Вы, я имею в виду представителей СМИ, пустили эту мысль, а я ещё в Instagram выставил. Нет такого, команда ничего не боится. Да, мы там вышли на третью игру, первые два периода плохо играли, бывает такое, случается у команды спад. Мы играли четвертую игру хорошо, посмотрите, что сегодня было, что было в овертайме 4 игры. Ну что тут комментировать.

— Психологическое преимущество сейчас на стороне вашего соперника. Как будете настраивать команду дальше? Что нужно говорить, чтобы они раскрепостились?

— Да раскрепощены они, с чего вы взяли, что они замкнуты? Ну у Шипачева, Войнова — прошлое, да, там Галиев, люди поигравшие. Конечно, у них авторитет, есть за плечами опыт, и они в самом рассвете сил. Наши ребята стараются, нисколько не закрепощены, ещё раз повторю: мы плохо сыграли только первые 2 периода третьей игры, сейчас мы играем хорошо. Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели.

— С какой формулировкой Подъяпольского меняли? Его вины в пропущенных шайбах не было.

— Ну встряхнуть команду! Не хотелось брать 30 секунд, в таких случаях, я думаю, что это нормальное явление, что-то поменять. Знаете, как снежный ком три гола пропустили и быстро пропустили, и чтобы ребята помогли вратарю войти в игру, ну мы переломили игру, перевернули, у нас там были моменты. А потом вы все все видели.

— Очень любопытное решение 6 на 3. Расскажите об этом.

— У нас там розыгрыш, скажем так, подразумевал быть под воротами человека, который вбрасывание выиграть не мог и у нас единственный хоккеист Няттинен с процентом вбрасывания хорошим. Тем более при счёте 0:3 полторы минуты играть 5 на 3, думаю, это был шанс хороший, и мы им воспользовались.

— Тренировали игру в таком формате?

— Ну только на предсезонке, наверное.

— По поводу «вы все видели», можно более развернуто? Видели, как вы локтем в стекло ударили. Как можно прокомментировать судейство?

— Претензий нет никаких вообще, каждый хоккей видит по своему. С моей комментаторской кабины был немножко другой ракурс (смеется).

— Локоть не пострадал?

— Он у меня уже привык, я уже в налокотнике (смеется).

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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