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Сегодня, 20:21

Юрий Михайлис об игре Кошечкина: «Тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно»

Михайлис прокомментировал поражение «Барыса» от «Металлурга» в плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Металлурга» в пятом матче серии плей-офф КХЛ (1:3).

— Хорошая напряженная игра, — отметил Михайлис. — Старались как можно меньше ошибаться, но допустили две ошибки, которые позволили «Металлургу» победить. По самоотдаче ребята очень здорово выложились. Они старались играть до конца, на победу. По серии: первая и пятые игры были очень хорошие. Мы неудачно провели домашние матчи: полностью отдали инициативу, не было той борьбы, которая должна быть в плей-офф. Сегодня ребята настроились. Это тяжело сделать, когда проигрываешь в серии 1:3. Претензий нет — все парни здорово отработали, ложились под шайбы. Отмечу Никиту Бояркина, который выручал команду. Да, где-то залетело, второй гол ненужный, но он держал в напряжении весь матч.

— Почему не было в составе Йони Ортио?

— На него выпала большая нагрузка в сезоне. Дали ему отдохнуть. На фоне усталости в домашних матчах были ошибки. У нас два вратаря. Мы планировали сегодняшнюю игру отдать Бояркину, который, возможно, будет защищать ворота нашей сборной на чемпионате мира. И Бояркин, и Шутов готовы к этому.

— У Никиты Бояркина — первый матч в старте в плей-офф. Ему нужен был такой опыт, согласны?

— Конечно. Это очень важная игра для него перед чемпионатом мира. Страсть, азарт, напряжение, мощное нападение соперника, броски со всех позиций — это большой плюс для него.

— «Барыс» победил в единственном матче, когда у «Металлурга» в воротах играл Юха Олкинуора. Можно сказать, что фактор Василия Кошечкина стал определяющим в серии?

— Наверное, соглашусь с вами. Василий все игры провел отлично. Вы сами видели, что он — стена. Очень тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно. Нашим нападающим было тяжело. Просили закрывать его, стоять перед ним, чтобы он не выкатывался из ворот. Но большой опыт и его мастерство позволили «Металлургу» пройти дальше.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.

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ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Юрий Михайлис
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«Металлург» — «Барыс»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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2 - 1
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3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
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20.03
9.03 17:00
Металлург – Барыс
 3 : 1
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