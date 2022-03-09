Юрий Михайлис об игре Кошечкина: «Тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Металлурга» в пятом матче серии плей-офф КХЛ (1:3).
— Хорошая напряженная игра, — отметил Михайлис. — Старались как можно меньше ошибаться, но допустили две ошибки, которые позволили «Металлургу» победить. По самоотдаче ребята очень здорово выложились. Они старались играть до конца, на победу. По серии: первая и пятые игры были очень хорошие. Мы неудачно провели домашние матчи: полностью отдали инициативу, не было той борьбы, которая должна быть в плей-офф. Сегодня ребята настроились. Это тяжело сделать, когда проигрываешь в серии 1:3. Претензий нет — все парни здорово отработали, ложились под шайбы. Отмечу Никиту Бояркина, который выручал команду. Да, где-то залетело, второй гол ненужный, но он держал в напряжении весь матч.
— Почему не было в составе Йони Ортио?
— На него выпала большая нагрузка в сезоне. Дали ему отдохнуть. На фоне усталости в домашних матчах были ошибки. У нас два вратаря. Мы планировали сегодняшнюю игру отдать Бояркину, который, возможно, будет защищать ворота нашей сборной на чемпионате мира. И Бояркин, и Шутов готовы к этому.
— У Никиты Бояркина — первый матч в старте в плей-офф. Ему нужен был такой опыт, согласны?
— Конечно. Это очень важная игра для него перед чемпионатом мира. Страсть, азарт, напряжение, мощное нападение соперника, броски со всех позиций — это большой плюс для него.
— «Барыс» победил в единственном матче, когда у «Металлурга» в воротах играл Юха Олкинуора. Можно сказать, что фактор Василия Кошечкина стал определяющим в серии?
— Наверное, соглашусь с вами. Василий все игры провел отлично. Вы сами видели, что он — стена. Очень тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно. Нашим нападающим было тяжело. Просили закрывать его, стоять перед ним, чтобы он не выкатывался из ворот. Но большой опыт и его мастерство позволили «Металлургу» пройти дальше.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|3 : 1