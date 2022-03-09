Юрий Михайлис об игре Кошечкина: «Тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Металлурга» в пятом матче серии плей-офф КХЛ (1:3).

— Хорошая напряженная игра, — отметил Михайлис. — Старались как можно меньше ошибаться, но допустили две ошибки, которые позволили «Металлургу» победить. По самоотдаче ребята очень здорово выложились. Они старались играть до конца, на победу. По серии: первая и пятые игры были очень хорошие. Мы неудачно провели домашние матчи: полностью отдали инициативу, не было той борьбы, которая должна быть в плей-офф. Сегодня ребята настроились. Это тяжело сделать, когда проигрываешь в серии 1:3. Претензий нет — все парни здорово отработали, ложились под шайбы. Отмечу Никиту Бояркина, который выручал команду. Да, где-то залетело, второй гол ненужный, но он держал в напряжении весь матч.

— Почему не было в составе Йони Ортио?

— На него выпала большая нагрузка в сезоне. Дали ему отдохнуть. На фоне усталости в домашних матчах были ошибки. У нас два вратаря. Мы планировали сегодняшнюю игру отдать Бояркину, который, возможно, будет защищать ворота нашей сборной на чемпионате мира. И Бояркин, и Шутов готовы к этому.

— У Никиты Бояркина — первый матч в старте в плей-офф. Ему нужен был такой опыт, согласны?

— Конечно. Это очень важная игра для него перед чемпионатом мира. Страсть, азарт, напряжение, мощное нападение соперника, броски со всех позиций — это большой плюс для него.

— «Барыс» победил в единственном матче, когда у «Металлурга» в воротах играл Юха Олкинуора. Можно сказать, что фактор Василия Кошечкина стал определяющим в серии?

— Наверное, соглашусь с вами. Василий все игры провел отлично. Вы сами видели, что он — стена. Очень тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно. Нашим нападающим было тяжело. Просили закрывать его, стоять перед ним, чтобы он не выкатывался из ворот. Но большой опыт и его мастерство позволили «Металлургу» пройти дальше.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.