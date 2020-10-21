Главный тренер «Барыса»: «Такие ошибки уберем, их больше допускать нельзя»

Главный тренер «Барыса» Юрис Михайлис после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:5 ОТ) попытался объяснить, как команда умудрилась растерять преимущество в четыре шайбы.

«Мы здорово играли 50 минут, а потом... Может, потеря концентрации, выключение в каких-то моментах, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Не знаю, с чем это связано, будем разбираться. Посмотрим видео, сделаем разбор. Такие ошибки уберем, их больше допускать нельзя. 50 минут играли по заданию, хорошо выходили из прессинга, нормально справлялись. Не знаю, что произошло.

Моя критика Асетова после четвертой пропущенной шайбы? Там был эпизод, в котором Алихан должен был выводить шайбу из зоны. Ну и бросок ему нужно было блокировать от Лехтонена. Да, Асетов организовал две наши шайбы, но потом движение упало — и не только у него. У Кирилла Панюкова, других игроков пошло замедление, начались ошибки».