Скабелка — о поражении от минского «Динамо»: «Сложно комментировать такой матч»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сложно комментировать такой матч. Хочу поблагодарить болельщиков, что несмотря на такой результат поддерживают команду. По игре даже не знаю...Хороший первый период, провальный второй. В третьем вроде бы попытались догнать, были возможности, но гол, который пропустили, выбил нас окончательно», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. «Барыс» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 59 очков.
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