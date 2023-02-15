Скабелка — о поражении от минского «Динамо»: «Сложно комментировать такой матч»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложно комментировать такой матч. Хочу поблагодарить болельщиков, что несмотря на такой результат поддерживают команду. По игре даже не знаю...Хороший первый период, провальный второй. В третьем вроде бы попытались догнать, были возможности, но гол, который пропустили, выбил нас окончательно», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. «Барыс» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 59 очков.