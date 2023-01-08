Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:34

Скабелка — о победе над «Адмиралом»: «Грант здорово помог команде»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник казахстанского клуба Алекс Грант сделал покер в этой встрече.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить. Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. Понятно, что все хотят забивать, а Грант — это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк считает, что СКА будет более мотивирован в плей-офф КХЛ, чем ЦСКА

Тамбиев — о поражении от «Барыса»: «Расстраиваться у нас нет времени»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Торпедо 47 30 17 63
5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Сибирь 49 29 20 61
4 Авангард 47 28 19 60
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 - : -
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 - : -
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 - : -
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
8.01 17:00
Сочи – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости