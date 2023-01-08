Скабелка — о победе над «Адмиралом»: «Грант здорово помог команде»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Защитник казахстанского клуба Алекс Грант сделал покер в этой встрече.
«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить. Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. Понятно, что все хотят забивать, а Грант — это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.
«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.
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|8.01
|10:00
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Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
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|14:00
|
Авангард – Автомобилист
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|8.01
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|
Металлург – Сал. Юлаев
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Трактор – ЦСКА
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|8.01
|17:00
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Локомотив – Спартак
|- : -
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Нефтехимик – Витязь
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|8.01
|17:00
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Северсталь – Куньлунь
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|17:00
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Сочи – СКА
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