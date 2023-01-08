Скабелка — о победе над «Адмиралом»: «Грант здорово помог команде»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник казахстанского клуба Алекс Грант сделал покер в этой встрече.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить. Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. Понятно, что все хотят забивать, а Грант — это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.