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Сегодня, 19:55

Главный тренер «Барыса» считает, что команда не забросила свои шайбы в матче со СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (0:1).

«Предупреждали ребят, разбирали игру. СКА — быстрая команда с хорошим подбором игроков. Сыграли более терпеливо в обороне, на контратаках, но не забили свои голы.

Было тяжело. СКА держал шайбу. Где-то мы не выводили шайбу, где-то ошибались, хоть и хорошо сыграли на местах и не пропустили», — сказал Мамбеталиев.

«Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 21 баллом в 36 матчах.

ХК Барыс
ХК СКА
Галым Мамбеталиев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
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Амур – Адмирал
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Торпедо – Лада
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8.12 14:00
Витязь – Спартак
 2 : 4
8.12 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2 ОТ
8.12 17:00
СКА – Барыс
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Северсталь – Трактор
 2 : 1
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Куньлунь РС – Сибирь
 5 : 7
8.12 17:00
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