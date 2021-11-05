Главный тренер «Барыса» прокомментировал поражение от «Трактора»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михалис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 ОТ).

— Тяжелая эмоциональная игра сегодня была. С самого утра команда была в хорошем настроении. Начало игры очень хорошо провели, но в концовке периода потеряли концентрацию, допустили ряд ошибок, за минуту нам забили два гола, могли еще и третий забить. Во втором периоде ребята собрались и очень здорово сыграли. Да, были ошибки, но ребята с ними справлялись, и вратарь помогал. По третьему периоду: забили два гола, но в концовке психологически не можем мы довести матч до победы. Опять же, персональные ошибки игроков и психология нас подводит, — цитирует тренера сайт «Барыса».

— Динмухамед Кайыржан сегодня играл в первом звене, прокомментируйте его игру?

— Парень очень здорово выглядит на тренировках и в игре. Создал несколько моментов, мог отличиться. Он — скоростной нападающий, парень с характером, который может у соперника забрать шайбу и атаковать.