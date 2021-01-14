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Главный тренер «Барыса» объяснил поражение от «Салавата Юлаева»

22:57
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:6).

«Первый период сегодня понравился. Мы здорово сыграли, успевали накрывать соперника, и плотность была. Переломным стал второй гол. Простая ситуация, можно было забросить шайбу в зону и смениться. Тем более, уже игрок следующей смены у нас вышел, и смена была бы посвежее», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/14/479984.html

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