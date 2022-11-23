Скабелка: «Все мы расстроены результатом, но я могу сказать, что игра понравилась»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

«Все мы расстроены результатом, но я могу сказать, что игра понравилась. Начало первого периода осталось за «Ак Барсом». К концу нам удалось выровнять матч, и со второго периода достаточно хорошо мы играли. Было много моментов. К сожалению, не скажу даже, что это момент был у соперника, или индивидуальная ошибка, но проиграли на этом матч.

Я считаю, что мы заслужили быть сегодня в очках, но сыграв хороший матч, по энергии и самоотдаче, не смогли сегодня добыть очки. Хочу поблагодарить болельщиков и ребят, они здорово сражались. Нужно держать этот настрой. Я думаю, победы придут. Немного подвела сегодня реализация. Еще раз скажу, было достаточно моментов, но мы не смогли переиграть вратаря», — цитирует тренера сайт «Барыса».