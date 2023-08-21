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Сегодня, 21:30

Скабелка — о вратаре Паскуале: «Он сделает все, чтобы быть лучшим и помочь команде»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в интервью «СЭ» прокомментировал приглашение канадского вратаря Эдварда Паскуале.

— Насколько важно, что сейчас «Барыс» входит в сезон с проверенным вратарем — Эдвардом Паскуале? В начале прошлого сезона команда обожглась со ставкой на Шутова и Бояркина.

— Конечно, нам было важно подписать сильного вратаря. Чтобы рядом с ним наши ребята набирались опыта и становились сильнее. И плюс, чтобы этот вратарь был высокого уровня.

— Паскуале после «Локомотива» и «Металлурга» пошел в клуб, который не претендует на Кубок Гагарина. Не переживаете, что Эдвард может снизить требования к себе?

— Зная Эдди, уверен, что это не про него. Паскуале — профессионал до мозга костей. Он сделает все, чтобы быть лучшим и помочь команде.

— Уже определились, кто из пары Шутов — Бояркин ближе к тому, чтобы стать вторым вратарем в сезоне?

— Посмотрим, как мы будем распределять роли в сезоне. Нам не нужен вратарь, который будет долго сидеть без игр. У нас есть фарм-клуб — «Номад». Посоветуемся с тренером вратарей, как решить этот вопрос. Сейчас конкретно не могу сказать, кто станет вторым. Возможно, будем менять и кого-то оставим за «Номад» для получения практики. Планируем так, хотя, возможно, что-то поменяем. Мы сейчас оставили Никиту Бояркина в «Номаде» на Кубке Казахстана. Есть договоренность, что он сыграет во всех матчах. Игроку, а тем более вратарю, очень важно получать практику.

Андрей Скабелка. «Иностранцев на рынке стало больше». Скабелка — о проблемах и будущем «Барыса»
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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