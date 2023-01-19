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Сегодня, 20:18

Скабелка: «Давно мы не испытывали чувство победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

— Непростой матч. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Давно мы не испытывали чувство победы. После Дальнего Востока команда не выигрывала. Конечно, мы хотели победить, к этому шли и заслуженно сегодня победили. Второй период остался за «Трактором». Эти ненужные удаления...Они были и в первом периоде. Но команда справилась неплохо. Попросили ребят не удаляться, но случились два подряд удаления, после чего «Трактор» забрал инициативу и по инерции продолжал атаковать, сделав достаточное количество бросков. Но, к нашему счастью, забил всего один гол. Ребята там неплохо «пластались» в своей зоне. Но и начало второго периода — ребята молодцы, пошли в атаку, забили два быстрых гола и довели до победы. Важные два очка для нас.

— У вас Линден Вей выбыл непосредственно перед игрой. Как это повлияло на ход матча?

— Это наш лидер, капитан. Он получил повреждение еще дома накануне отъезда. Обследовался. Насколько это серьезное повреждение пока сказать не могу, но в ближайшее время мы его не увидим. Потеря для нас.

— На вашей команде сказалось то, что у всех команд была декабрьская пауза, а многие хоккеисты «Барыса» в составе сборной играли на Кубке Первого канала?

— Не знаю как вам ответить. На ком-то сказалась, на ком-то нет. У нас же не вся команда участвовала в турнире. Половина игроков участвовала, половина тренировалась.

— Можно ли сказать, что для вас «Трактор» в этом году самая удобная команда? Вы пропустили всего четыре шайбы в трех матчах.

— Сложно сказать. У нас есть команды, с которыми мы также не так много пропускаем, но выигрываем.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47796-22-23-traktor-vs-barys-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Барыс
ХК Трактор
Андрей Скабелка
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