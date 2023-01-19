Скабелка: «Давно мы не испытывали чувство победы»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).
— Непростой матч. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Давно мы не испытывали чувство победы. После Дальнего Востока команда не выигрывала. Конечно, мы хотели победить, к этому шли и заслуженно сегодня победили. Второй период остался за «Трактором». Эти ненужные удаления...Они были и в первом периоде. Но команда справилась неплохо. Попросили ребят не удаляться, но случились два подряд удаления, после чего «Трактор» забрал инициативу и по инерции продолжал атаковать, сделав достаточное количество бросков. Но, к нашему счастью, забил всего один гол. Ребята там неплохо «пластались» в своей зоне. Но и начало второго периода — ребята молодцы, пошли в атаку, забили два быстрых гола и довели до победы. Важные два очка для нас.
— У вас Линден Вей выбыл непосредственно перед игрой. Как это повлияло на ход матча?
— Это наш лидер, капитан. Он получил повреждение еще дома накануне отъезда. Обследовался. Насколько это серьезное повреждение пока сказать не могу, но в ближайшее время мы его не увидим. Потеря для нас.
— На вашей команде сказалось то, что у всех команд была декабрьская пауза, а многие хоккеисты «Барыса» в составе сборной играли на Кубке Первого канала?
— Не знаю как вам ответить. На ком-то сказалась, на ком-то нет. У нас же не вся команда участвовала в турнире. Половина игроков участвовала, половина тренировалась.
— Можно ли сказать, что для вас «Трактор» в этом году самая удобная команда? Вы пропустили всего четыре шайбы в трех матчах.
— Сложно сказать. У нас есть команды, с которыми мы также не так много пропускаем, но выигрываем.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|53
|40
|13
|84
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|53
|31
|22
|69
|4
|Торпедо
|51
|32
|19
|68
|5
|Динамо М
|52
|30
|22
|68
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|52
|20
|32
|51
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|51
|6
|45
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|51
|30
|21
|68
|2
|Сибирь
|53
|32
|21
|68
|3
|Металлург
|52
|29
|23
|66
|4
|Авангард
|51
|31
|20
|66
|5
|Ак Барс
|52
|28
|24
|64
|6
|Сал. Юлаев
|52
|27
|25
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|9
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|10
|Амур
|51
|22
|29
|50
|11
|Нефтехимик
|52
|23
|29
|49
|19.01
|17:00
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Трактор – Барыс
|2 : 3 ОТ
|19.01
|19:30
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Северсталь – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|19.01
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -