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Сегодня, 20:22

Скабелка: «Никого не устраивает положение «Барыса», поэтому кадровые решения будут»

Скабелка заявил, что в «Барысе» будут кадровые изменения
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру хоккеистов команды в матче против «Спартака» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на «-3». Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие — пока сказать не могу», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Востока с 30 очками в 35 матчах. Следующую игру команда проведет 28 ноября против «Автомобилиста».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
Андрей Скабелка
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2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 34 20 14 46
4 Торпедо 34 21 13 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 35 20 15 44
5 Сал. Юлаев 34 18 16 43
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 33 14 19 29
11 Амур 32 12 20 29
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25.11 12:00
Адмирал – Нефтехимик
 4 : 3
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Барыс – Спартак
 1 : 4
25.11 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
25.11 19:30
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