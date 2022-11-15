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15 ноября, 21:09

Заварухин — о победе над «Барысом»: «Тяжелая и вязкая игра»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:0).

«Тяжелая и вязкая игра. Здорово, что забили первый гол после того, как закрыли вратаря. Потом «Барыс» немного раскрылся, во втором периоде просили хороший прессинг, а третьем периоде здорово отработали командной, и вратарь помог, подчищал за нами. Первый сухарь в сезоне? Честно, в первом перерыве немного с ребятами поговорили, не было идеальной игры, немножко пассивно, потом неплохо действовали в обороне. Когда вернется Баранцев? Там делали КТ, было обследование. Надеюсь, что дня через 3-4 он выйдет тренироваться», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока» с 42 очками. «Барыс» занимает восьмую строчку, имея на счету 28 очков.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет против «Металлурга» 17 ноября, а «Барыс» встретится с «Амуром» 19 ноября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/15/505468.html
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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