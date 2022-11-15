Заварухин — о победе над «Барысом»: «Тяжелая и вязкая игра»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:0).
«Тяжелая и вязкая игра. Здорово, что забили первый гол после того, как закрыли вратаря. Потом «Барыс» немного раскрылся, во втором периоде просили хороший прессинг, а третьем периоде здорово отработали командной, и вратарь помог, подчищал за нами. Первый сухарь в сезоне? Честно, в первом перерыве немного с ребятами поговорили, не было идеальной игры, немножко пассивно, потом неплохо действовали в обороне. Когда вернется Баранцев? Там делали КТ, было обследование. Надеюсь, что дня через 3-4 он выйдет тренироваться», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока» с 42 очками. «Барыс» занимает восьмую строчку, имея на счету 28 очков.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет против «Металлурга» 17 ноября, а «Барыс» встретится с «Амуром» 19 ноября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|31
|26
|5
|54
|2
|ЦСКА
|29
|19
|10
|43
|3
|Локомотив
|30
|18
|12
|41
|4
|Торпедо
|30
|19
|11
|39
|5
|Динамо М
|30
|16
|14
|37
|6
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|7
|Витязь
|30
|13
|17
|32
|8
|Спартак
|31
|13
|18
|31
|9
|Северсталь
|30
|12
|18
|31
|10
|Куньлунь
|32
|11
|21
|25
|11
|Сочи
|28
|5
|23
|15
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|30
|20
|10
|42
|2
|Металлург
|30
|19
|11
|41
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|31
|17
|14
|38
|5
|Сибирь
|32
|17
|15
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|9
|Трактор
|31
|12
|19
|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -