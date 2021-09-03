Главный тренер «Автомобилиста» разочарован результатом матча с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).

«Очень разочарован. Разочарован тем, как мы начали этот матч. Мы вышли на игру дергаными и нервными. Это сказалось на игре. Пропустили несколько шайб, и дальше всё так и продолжалось. Отсюда и такой разочаровывающий результат.

К сожалению, много потерь шайбы было при игре в большинстве, при игре в равных составах. Мы старались это изменить, но, к сожалению, сегодня это не получалось. На протяжении матча эти потери шайбы не позволяли нам создавать моменты.

Я не вижу в сегодняшнем матче его вины. Пропущенные нами шайбы — не из-за голкипера. Мы сегодня сыграли ужасно в обороне. Последний раз нам приходилось брать тайм-аут на турнире в Челябинске, причем, там мы сыграли хорошо. В защите вся команда играла друг за друга. Сегодня мы этого не увидели. Пытались встряхнуть команду, но сегодня ничего не получалось из того, что мы видели на турнире в Челябинске», — цитирует Питерса официальный сайт клуба.

Дубль у «Магнитки» оформил Денис Зернов. У «Автомобилиста» отличились Валерий Ситников и Брукс Мэйсек.