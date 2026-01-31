Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал удаление Спронга за жест в адрес арбитров
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ и прокомментировал удаление нападающего Даниэля Спронга за жест в адрес арбитров.
«Тяжелый выезд, всем понятно, что на Дальнем Востоке нелегко, матчи с переменными результатами для нас. Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, а здесь гол такой пропустили от Шулака с другой стороны сетки, но здорово сработали судьи, отменили шайбу. Здорово провели атаки, свои голы забили. Немного третий период не понравился, где-то отдали инициативу, хотя сказалась разница во времени. Наши удаления опять ломали игру, Зборовский со скамейки [в шайбу] сыграл, было большое желание спасти атаку.
По 20-минутному удалению: перед игрой ребятам сказал, что штраф за шестого полевого будут отбывать либо Спронг, либо Голышев. Я так понимаю, они этот момент разыгрывали, а получилось все немножко по-другому, но компетентные органы посмотрят этот момент. Рано пока оценивать игру Спронга, он приносит пользу команде. Есть время для понимания нашей тактики, они неплохо действовали в тройке. Понимаем, какой он игрок, в какую сторону его настраивать», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.
28-летний нидерландец во втором периоде показал жест в адрес арбитров, который они посчитали оскорбительным. Хоккеист получил удаление до конца матча.
В январе этого года «Автомобилист» выменял Спронга у ЦСКА. Взамен московский клуб получил денежную компенсацию.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -