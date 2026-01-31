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31 января, 14:30

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал удаление Спронга за жест в адрес арбитров

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ и прокомментировал удаление нападающего Даниэля Спронга за жест в адрес арбитров.

«Тяжелый выезд, всем понятно, что на Дальнем Востоке нелегко, матчи с переменными результатами для нас. Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, а здесь гол такой пропустили от Шулака с другой стороны сетки, но здорово сработали судьи, отменили шайбу. Здорово провели атаки, свои голы забили. Немного третий период не понравился, где-то отдали инициативу, хотя сказалась разница во времени. Наши удаления опять ломали игру, Зборовский со скамейки [в шайбу] сыграл, было большое желание спасти атаку.

По 20-минутному удалению: перед игрой ребятам сказал, что штраф за шестого полевого будут отбывать либо Спронг, либо Голышев. Я так понимаю, они этот момент разыгрывали, а получилось все немножко по-другому, но компетентные органы посмотрят этот момент. Рано пока оценивать игру Спронга, он приносит пользу команде. Есть время для понимания нашей тактики, они неплохо действовали в тройке. Понимаем, какой он игрок, в какую сторону его настраивать», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

28-летний нидерландец во втором периоде показал жест в адрес арбитров, который они посчитали оскорбительным. Хоккеист получил удаление до конца матча.

В январе этого года «Автомобилист» выменял Спронга у ЦСКА. Взамен московский клуб получил денежную компенсацию.

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КХЛ
ХК Автомобилист
Даниэль Спронг
Николай Заварухин
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