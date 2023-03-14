Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин о поражении «Металлургу»: «Нелогичных голов в серии было много»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
— Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение. Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол. По движению и самоотдаче нет претензий к ребятами. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил. Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то — нет.
— Согласитесь, что игра в неравных составах стала ключевой в серии?
— Наверное, ключевой стала игра в овертаймах. Мы проиграли три овертайма.
— Не показалось, что при счете 3:1 команда стала играть робко?
— Не робко. Две удаления — одно в атаке, одно в средней зоне — немного сломали игру. Хотя ребята выстояли четыре минуты в меньшинстве. Нам удалось закрыть игру «Металлурга» в большинстве в серии. Это здорово. Опять же, считаю, что третий гол в наши ворота был нелогичным. Шайба залетела от двух коньков. Но нелогичных голов в серии было много.
Во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитка» сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -