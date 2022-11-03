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Сегодня, 21:58

Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Амуром»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поебду над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Такие игры бывают, где мало что получается, где игра на характере и нужно перестроиться, что нам сегодня удалось. Прошли тяжелые матчи, здорово, что возвращаются травмированные игроки, потихоньку набирают форму, будем обретать свой прежний вид. Немножко не готовы были к началу матча, хотя не сказать, что нас сильно прессинговали. Не было контроля шайбы. В раздевалке был мужской разговор, поговорили, что движение нужно сразу вперед, чтобы соперник не успел построить оборону», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 33 очками занимает третье место в Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/03/504907.html
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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