Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поебду над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Такие игры бывают, где мало что получается, где игра на характере и нужно перестроиться, что нам сегодня удалось. Прошли тяжелые матчи, здорово, что возвращаются травмированные игроки, потихоньку набирают форму, будем обретать свой прежний вид. Немножко не готовы были к началу матча, хотя не сказать, что нас сильно прессинговали. Не было контроля шайбы. В раздевалке был мужской разговор, поговорили, что движение нужно сразу вперед, чтобы соперник не успел построить оборону», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 33 очками занимает третье место в Восточной конференции.