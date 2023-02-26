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Сегодня, 16:48

Заварухин подвел итоги победного матча «Автомобилиста» с «Сибирью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Этот регулярный чемпионат был очень интересным, до конца не ясно, кто на кого попадет в плей-офф. Охота было победить в Новосибирске, здесь хорошая атмосфера и всегда интересно. Нужна была ребятам победа после двух поражений для уверенности. Дома было неприятно проигрывать, но на то были причины, в том числе поездка на Дальний Восток.

«Автомобилист» много проиграл восточным командам? Значит надо переходить на Запад! Надеемся, что Голышев вернется к играм, пока он остался в Екатеринбурге, готовится по индивидуальной программе. В плей-офф рассчитываем на всех вратарей, определимся с тренером вратарей кто из трех будет лучше готов физически и психологически», — приводит слова Заварухина сайт лиги.

Благодаря этой победе «Автомобилист» потеснил «Сибирь» из первой четверки в таблице Восточной конференции КХЛ.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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