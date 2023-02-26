Заварухин подвел итоги победного матча «Автомобилиста» с «Сибирью»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Этот регулярный чемпионат был очень интересным, до конца не ясно, кто на кого попадет в плей-офф. Охота было победить в Новосибирске, здесь хорошая атмосфера и всегда интересно. Нужна была ребятам победа после двух поражений для уверенности. Дома было неприятно проигрывать, но на то были причины, в том числе поездка на Дальний Восток.
«Автомобилист» много проиграл восточным командам? Значит надо переходить на Запад! Надеемся, что Голышев вернется к играм, пока он остался в Екатеринбурге, готовится по индивидуальной программе. В плей-офф рассчитываем на всех вратарей, определимся с тренером вратарей кто из трех будет лучше готов физически и психологически», — приводит слова Заварухина сайт лиги.
Благодаря этой победе «Автомобилист» потеснил «Сибирь» из первой четверки в таблице Восточной конференции КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|6
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|26.02
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 2
|26.02
|14:30
|
Трактор – Торпедо
|6 : 2
|26.02
|15:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|26.02
|15:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|26.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
|26.02
|17:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|26.02
|17:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -