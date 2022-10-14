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Сегодня, 21:14

Заварухин: «Ак Барс» где-то владел инициативой, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесла успех»

Заварухин назвал факторы, которые помогли «Автомобилисту» обыграть «Ак Барс»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«27 блокшотов о многом говорят. Спасибо ребятам за игру и настрой, с первых минут чувствовали энергию на лавке от них, они выполнили то, что от них просили. Соперник где-то владел инициативой, были моменты, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесли успех.

Насколько закономерны четыре победы над «Ак Барсом»? Хорошие игры были что здесь, что в Казани. Где-то удача была на нашей стороне, где-то мы действовали правильно, потому итог такой. Когда вернутся в строй травмированные? Из них ближе всех к возвращению Да Коста», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/14/503873.html
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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