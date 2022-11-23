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Заварухин: «В третьем периоде верили до конца, что у нас есть силы вырвать эту игру. Здорово, что повезло»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

— Тяжелое начало. Встречались хорошо организованные системные команды. Первый период удался «Трактору», мы совсем немного уступали в движении, по моментам. Поговорили с ребятами в раздевалке и второй период уже более-менее выровнялся, имели шансы забить, но вратарь соперника сыграл хорошо. В третьем периоде верили до конца, что у нас есть силы вырвать эту игру. Здорово, что повезло, забили хорошие голы — 6 на 5 и в овертайме. Жалко, что потеряли Анатолия Голышева, есть проблемы, он получил травму. Поблагодарю ребят за то, что верили до конца. Волевая победа, на характере. Спасибо болельщикам, их было очень слышно, они нам помогали.

— Очень тяжело было взламывать оборону «Трактора». Почему?

— Мы тяжело входили в зону, шайба скакала очень сильно. Видели, что судьи меняли эту шайбу? «Трактор» организованная команда, которая неплохо строила оборону. Мы, особенно в первом периоде, не вошли в игру и не могли эту оборону взломать.

— За счет чего удалось это сделать в третьем периоде?

— Передернули звенья, поменяли сочетания, освежили. Работа под воротами, забили хорошие голы.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46615-22-23-traktor-vs-avtomobilist-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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