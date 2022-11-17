Заварухин: «Розыгрыш не сбивается на Мэйсека, разные варианты есть»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:4 ОТ).

«Когда мы проиграли в Магнитогорске, все броски были открытыми. Сегодня ребят просили закрыть вратаря и работать под воротами.

Розыгрыш не сбивается на Мэйсека, разные варианты есть, и два защитника выходят, и Жора Белоусов с пятака бросал.

Хрипунов каждую игру выкладывается, он делает большой объем работы, сохраняет шайбу, помогает ребятам выигрывать борьбу. Надеемся, что он будет прогрессировать», — цитирует тренера сайт КХЛ.