Заварухин: «Понятно, что мне как тренеру охота меньше пропускать и побольше забивать»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:5 Б).
— Хорошая игра, которая нравится болельщикам — много забитых голов. Поведя в счете 3:1, получили ненужное удаление во втором периоде, и это перевернуло немножко игру, которую мы контролировали и имели неплохие шансы. Дальше ребята не бросили работать, продолжали играть, как мы просили их. Хотя и пропустили гол, стали проигрывать, но хорошо сработало большинство. Сегодня у нас на буллитах дебютировал Георгий Романов, поздравляю его — это его первая игра в КХЛ. Он неплохо действовал — только один пропущенный. Но по буллитам проиграли. Наверное, не хватило мастерства.
— Для болельщиков пиршество голов — радость. А для вас, наверное, — не совсем. Сегодня нападение было посильнее, или все-таки защита недоработала?
— Сегодня хорошие голы были с обеих сторон. И черновые с добивания. Понятно, что мне как тренеру охота меньше пропускать и побольше забивать. Но это спорт, это хоккей — мы играем для болельщиков.
— Как оцените игру Кертиса Волка и Джесси Блэкера, а также их вклад в то, что команда идет так высоко?
— То, что команда так идет — это показатель. Каждый игрок для нас важен. По этой игре пока не могу сказать. Пересмотрю игру, разберем ее завтра, и станет понятно, какой вклад был у каждого игрока в этом набранном очке. Так, они являются лидерами, помогают команде набирать очки, — приводит слова тренера пресс-служба «Авто».
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