Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:21

Заварухин: «Понятно, что мне как тренеру охота меньше пропускать и побольше забивать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:5 Б).

— Хорошая игра, которая нравится болельщикам — много забитых голов. Поведя в счете 3:1, получили ненужное удаление во втором периоде, и это перевернуло немножко игру, которую мы контролировали и имели неплохие шансы. Дальше ребята не бросили работать, продолжали играть, как мы просили их. Хотя и пропустили гол, стали проигрывать, но хорошо сработало большинство. Сегодня у нас на буллитах дебютировал Георгий Романов, поздравляю его — это его первая игра в КХЛ. Он неплохо действовал — только один пропущенный. Но по буллитам проиграли. Наверное, не хватило мастерства.

— Для болельщиков пиршество голов — радость. А для вас, наверное, — не совсем. Сегодня нападение было посильнее, или все-таки защита недоработала?

— Сегодня хорошие голы были с обеих сторон. И черновые с добивания. Понятно, что мне как тренеру охота меньше пропускать и побольше забивать. Но это спорт, это хоккей — мы играем для болельщиков.

— Как оцените игру Кертиса Волка и Джесси Блэкера, а также их вклад в то, что команда идет так высоко?

— То, что команда так идет — это показатель. Каждый игрок для нас важен. По этой игре пока не могу сказать. Пересмотрю игру, разберем ее завтра, и станет понятно, какой вклад был у каждого игрока в этом набранном очке. Так, они являются лидерами, помогают команде набирать очки, — приводит слова тренера пресс-служба «Авто».

Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Барыс
1
0
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гатиятулин о дебюте Сошникова: «Игру, которую мы от него ждем, он показал»

Скабелка о победе над «Автомобилистом»: «Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Динамо М 43 24 19 55
5 Торпедо 41 25 16 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 41 17 24 36
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
24.12 14:00
Барыс – Автомобилист
 5 : 4 Б
24.12 14:00
Динамо М – Трактор
 4 : 3 ОТ
24.12 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
24.12 17:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
24.12 17:00
СКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости