Заварухин: «11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).
«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «3 в 1», свои ошибки привели к проигрышу.
Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны теряли игроков с наката, не хватало концентрации.
11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|28.01
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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