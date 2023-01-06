Заварухин: «Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).
— Прежде всего хотел бы поздравить всех с наступающим Рождеством. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного и финансового благополучия. По игре — хорошо начали, хороший первый период. Имели шансы. Повели 1:0, второй момент был — попали в штангу. Пропустили из-за небрежности в средней зоне, получили удаление, соперник нас за это наказал. По второму периоду выигрывали по броскам, но пропустили две контратаки и проигрывали. Хотел сказать спасибо ребятам за проявленный характер. Сравняли счет в концовке, по буллитам уже какую игру не можем победить. Значит еще больше будем работать на тренировках.
— У команды длинная серия поражений. Это как-то психологически влияет?
— Выходим немного скованными на первый период. Хорошо, что повели в начале. Стараемся разгрузить ребят. Не скажу, что вчистую уступали в проигранных матчах — по буллитам, в овертайме. Да, были не самые удачные встречи против Омска. Остальные же были равные.
— Сегодняшняя концовка может положительно повлиять на команду?
— Ребятам сказал спасибо в раздевалке. Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы.
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|СКА
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|36
|12
|76
|2
|Локомотив
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|3
|ЦСКА
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|16
|65
|4
|Динамо М
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|5
|Торпедо
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|6
|Витязь
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|7
|Спартак
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|26
|49
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|29
|47
|9
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|46
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|28
|47
|10
|Куньлунь
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|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|2 : 0
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|5 : 2