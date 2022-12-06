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Сегодня, 22:15

Заварухин: «21 блокированный бросок — ребята ложились под шайбу, ловили ее на себя. Спасибо им за это»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

— За короткое время провели две игры с Магнитогорском — с хорошей командой. Очень приятно побеждать. Тяжелая игра для нас выдалась, много блокированных бросков. 21 блокированный бросок — ребята ложились под шайбу, ловили ее на себя. Спасибо им за это. Где-то вратарь нам помогал — оставлял нас в игре. Ну и хорошие голы, с пятака забили. Хорошие командные действия привели к победе.

— Помогло ли сегодня то, что предыдущий матч также был против магнитогорского «Металлурга»?

— Наоборот, тяжелее проводить такие игры, когда подряд играешь против одного и того же соперника. Надо доставать все эмоции. Команды быстрые, мастеровитые, сегодня имели много моментов. Здорово, что хорошо сыграли в обороне — вратарь помог.

— Сегодня вернулся в состав Патрис Кормье, но пропускал игру Ник Эберт. Это усложняло или улучшало ситуацию для вас перед матчем?

— Ника Эберта дисквалифицировали на одну игру за удаление. Понятно, что он лидер среди защитников, но у нас есть другие ребята, которые вышли и сделали свою работу. Что касается Кормье, он долгое время пропустил, но сегодня вышел и сыграл, помог команде.

— Начали игру с пропущенной шайбы, но смогли переломить ситуацию. За счет чего?

— Это здорово, что переломили ситуацию, что не сложили руки, доработали до конца. Гнули свою линию, также работали, не останавливались — и это, наверное, помогло.

— Сегодня все обсуждают приказ Минспорта о сокращении лимита на легионеров в КХЛ. Могли бы оценить, как это скажется на команде в следующем сезоне?

— Не хочу пока оценивать. Я еще не видел ничего, какое решение принято. Слышал, что хотели в Челябинске принимать какое-то решение на совете директоров клубов. Но сегодня я не видел новой информации, поскольку был на игре. Если вы хотите мое мнение, то я могу его высказать, но, наверное, после совета директоров.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7450/
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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