Заварухин — о поражении от «Адмирала»: «Вроде пустые ворота, а даем лишний пас»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).
" Тяжело вошли в игру, не хватало концентрации, шайба не держалась. Поговорили с ребятами, немного поменяли звенья, и во втором и третьем периоде было более-менее по броскам и моментам, в третьем периоде 21 бросок. Вроде пустые ворота, а даем лишний пас. Были хорошие моменты, но реализации не было.
Как планировали сыграть в атаке против вязкой команды? Использовать защитников, чтобы растянуть оборону, использовать игрока перед воротами. Были моменты, когда неплохо закрывали вратаря в третьем периоде. Во втором периоде уже говорил, что давали лишний пас, когда пустые ворота и можно забивать.
Нет ли планов использовать Мэйсека в центре? Говорил с ним — ему пока удобнее играть на фланге, а так были такие мысли в голове», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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