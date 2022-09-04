Заварухин: «Немного стали играть в другой хоккей, изобретательный, за это поплатились»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

«Ребят предупреждали, что «Северсталь» — быстрая и мобильная команда. Неплохо контролировали игру, когда повели 3:1, немного стали играть в другой хоккей, изобретательный, за это поплатились. По два защитника стали подключаться в атаку, что они не должны были делать, у нас другая система. Более рискованные передачи пошли и «Северсталь» нас наказала, это быстрая команда, они и «Трактор» обыграли.

Выиграли нужный матч, хороший старт, надеюсь, придаст уверенности ребятам», — цитирует тренера сайт КХЛ.