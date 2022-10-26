Заварухин: «Металлург» нам показал, как использовать свое мастерство»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:3).
«Четыре очка сегодня было на кону. Магнитогорцы нам показали, как использовать свое мастерство, воспользовались нашими ошибками.
Хотя не скажу, что движение сегодня у нас было плохим. У нас был пятый матч подряд. Где-то быстроты исполнения не было, быстрого броска. Но у всех примерно одинаковый календарь, надо выходить и делать.
Паскуале сегодня сыграл уверенно, отскоков от него почти не было. У нас один защитник мог сегодня хет-трик сделать, столько у него возможностей было! Из пятерых наших травмированных никто не катался», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Благодаря этой победе лидирующий в таблице Востока «Металлург» увеличил отрыв от «Автомобилиста» до 4 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|10
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|26.10
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|3 : 0
|26.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|26.10
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|26.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
|26.10
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -