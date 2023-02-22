Заварухин объяснил, чего не хватило команде в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Игра оставила двоякое впечатление, хороший третий период, были неплохие моменты. В начале матча было два шанса в большинстве, здорово сыграл соперник. Ключевой был второй период, где не хватало движения команде. Что не получалось два периода? Быстро соперник накатывался, спаренный отбор, нападающие не могли найти в борьбе передачу. Ну и если бы забили первыми, было бы немножко по-другому», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Салават» (4-е место) набрал 82 очка и обошел «Автомобилист» (5-е место и 81 очко) в турнирной таблице «Востока».