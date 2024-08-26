Главный тренер «Автомобилиста» об уходе Макеева: «Не совпало видение по финансовой стороне»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» прокомментировал расставание с Алексеем Макеевым и Сергеем Широковым.

— Макееву было сделано предложение, видимо, не совпало видение с ним и агентом по финансовой стороне вопроса. А дальше появился вариант с Лайпсиком — подписали его. Что касается Широкова, то решили немного омолодиться. Попрощались с ним адекватно, пожал ему руку, поблагодарил за работу, — сказал Заварухин «СЭ».

В прошедшем сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ. Там екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии), который в итоге стал победителем Кубка Гагарина.

Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».