Заварухин: «У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 ОТ).
— Начало было как на вашем предсезонном турнире — первая смена и первый пропущенный гол (улыбается). Потом добавили и забили хорошие голы: с контратаки, реализовали 5 на 4. Видно, что «Трактор» обученная команда, хорошее движение, есть мастера. Своими же ошибками мы упустили эту игру. Ведя в счете, неправильно сыграли в зоне обороны. И дисциплина подвела нас. Будем разбираться.
— Выбор Галкина стартовым вратарем обусловлен ротацией или посчитали, что он посвежее, чем второй голкипер?
— У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме.
— Тактика сегодня состояла в том, чтобы минимально бросать по воротам?
— Она была больше нацелена на контратаку. Не то, чтобы с минимумом. Где-то соперник не давал бросать, где-то сами делали лишнюю передачу в зоне атаки. Наоборот, говорим ребятам, чтобы каждая атака заканчивалась броском.
— Георгий Белоусов пока не готов играть?
— Он только восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе. Надеемся, что в ближайших играх подойдет к составу.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|3
|3
|0
|6
|2
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|3
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|8
|Куньлунь
|3
|1
|2
|3
|9
|Торпедо
|2
|1
|1
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|2
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|3
|Металлург
|3
|1
|2
|3
|4
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|5
|Адмирал
|3
|1
|2
|2
|6
|Амур
|3
|1
|2
|2
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|8
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|7.09
|19:00
|
Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|7.09
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|7.09
|19:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.09
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|7.09
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -