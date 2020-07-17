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Главный тренер «Автомобилиста» и легионеры клуба прибыли в Екатеринбург

10:08
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прибыл в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте клуба.

Также вместе с ним прилетели его помощник Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд. Все они прошли установленное требованиями Роспотребнадзора тестирование на коронавирус.

?Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5900/

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