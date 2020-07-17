Главный тренер «Автомобилиста» и легионеры клуба прибыли в Екатеринбург
10:08
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прибыл в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте клуба.
Также вместе с ним прилетели его помощник Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд. Все они прошли установленное требованиями Роспотребнадзора тестирование на коронавирус.
?Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.
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