Главный тренер «Автомобилиста» и легионеры клуба прибыли в Екатеринбург

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прибыл в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте клуба.

Также вместе с ним прилетели его помощник Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд. Все они прошли установленное требованиями Роспотребнадзора тестирование на коронавирус.

?Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.