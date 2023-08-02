Кравец: «Задача у «Авангарда», как и у всех — это Кубок Гагарина»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о задаче клуба на предстоящий сезон КХЛ.

«Очень приятно, что у нас столько претендентов на Кубок Гагарина. Мы тоже постараемся навязать им эту конкуренцию. Для города очень важен «Авангард», и ребята должны это понимать. Наша задача, как и у всех — это Кубок Гагарина», — сказал Кравец.

Действущим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.